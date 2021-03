Lof voor shorttrackers in de Tribune: "Bondscoach Gysel levert goed werk"

Hans Vandeweghe deed in De Tribune nog eens het verhaal van Lara van Ruijven. "Zij was de wereldkampioene shorttrack op de 500 meter", vertelt Vandeweghe. "Vorige zomer was ze samen met de Nederlanders en de Belgen op stage in Font Romeu."

"Daar werd ze plotseling ernstig ziek, een immuunprobleem. Van Ruijven is daar niet meer doorgekomen. Een atlete van 27 jaar, in de bloei van haar leven, zo plots gestorven. In Nederland is dat echt een drama geweest."

"Van Ruijven was een heel opgewekte meid, altijd vrolijk, altijd goed gezind. Een perfecte atlete die plots dood ging. Ze hebben allemaal afscheid genomen van haar en op een of andere manier hebben ze allemaal kracht geput uit haar dood."