Lampaert wint broerderstrijd met Campenaerts: "Paar slapeloze nachten voor Victor"

Victor Campenaerts heeft zich deze winter minder met het tijdrijden beziggehouden, "maar ik heb nog altijd meer op mijn tijdritfiets gezeten dan Yves", wakkerde hij op voorhand de speelse strijd met Yves Lampaert wat aan.

Lampaert zou uiteindelijk het laatste woord hebben. "16 seconden sneller dan Victor. Dan is dat een supertijd, hé", lacht hij. "Nee, ik was uiteraard niet met Victor bezig, maar hij zal hier wel een paar slapeloze nachten over hebben en dat is tof."

"Voor mijzelf was dit een goeie test. Top 10 in dit deelnemersveld is mooi. Ik ben tevreden met mijn conditie."