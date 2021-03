Hoe zit dat nu weer met de play-offs en de barrages in 1A dit seizoen?

De spanning in 1A is ongezien. Op 4 speeldagen van het einde hebben alle ploegen, behalve Club Brugge (al zeker 1e in de reguliere competitie), mathematisch nog iets om voor te strijden. Omdat de beslissingen van de Pro League over wie wat mag spelen, wie wanneer degradeert en welke barragematchen er nog zitten aan te komen dateren van eind juli, leggen we alles nog eens uit.