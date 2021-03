Geen buitenlandse fans op de Spelen in Tokio? "Kiezen tussen pest en cholera"

Officieel is het bericht over de "njet" voor buitenlandse sportliefhebbers nog niet, maar de geruchten zweven al langer rond in Tokio.

"Men wil alles uit de kast halen om de Spelen te laten doorgaan", vertelt Bernard Catrysse, de Liaison Officer van het Belgisch Olympisch Comité (BOIC), die al meer dan 30 jaar in Japan woont en werkt.

"Om de Spelen beheersbaar en controleerbaar te houden, wordt de optie om buitenlandse toeschouwers niet toe te laten, serieus overwogen."

"Voor het einde van deze maand, op 25 maart begint de vlam aan de olympische tocht, wil men formeel beslissen."

Wat is de inschatting van Catrysse als inwoner van Tokio? "Japan is onlangs begonnen met de vaccinaties tegen het coronavirus en dat is ook hier een hobbelig parcours."

"Het is moeilijk in te schatten waar ze zullen staan tussen vandaag en het begin van de Spelen."

"De besmettingscijfers zijn relatief laag, maar om mensen van de hele wereld op te nemen in de organisatie van zo'n manifestatie..."