Elise Mertens over speculaties Tokio-dubbel met Kim Clijsters: "Deadline te nipt?"

De 25-jarige Mertens mepte vandaag in Dubai de Amerikaanse Shelby Rogers van de baan. "Het was een goeie match, ik ben tevreden van mijn niveau."

Maar ze kreeg vooral ook vragen over het weerzien later deze maand met Clijsters, haar idool en mentor. Vooral dan over eventueel samen dubbelen in Tokio. "Daar heb ik ook iets over gehoord", reageerde Mertens met de glimlach op die speculaties.

"Ik heb niet echt contact met Kim, maar verheug er me op om haar terug te zien in Miami. Met Covid werd haar rentree eigenlijk met een jaar uitgesteld. Ik ben benieuwd hoe ze voor de dag zal komen. Ze heeft de tijd gehad om zich voor te bereiden en zou fysiek sterker moeten zijn."

Maar hoe zit het nu met die olympische dubbel, waarvoor Mertens een partner mag kiezen? "Tot nu heb ik nog maar met 1 andere Belgische op de Tour gespeeld. Dat was met Kirsten Flipkens, we wonnen samen het toernooi in Lugano (2018, red)."

"Iedereen kent natuurlijk de kwaliteiten van Kim. Ze heeft enorm veel ervaring en nam al deel aan de Spelen." Clijsters was in 2003 nummer 1 van de wereld in het dubbel en won toen Roland Garros en Wimbledon als duo. Mertens staat momenteel 2e, nadat ze met de Wit-Russin Aryna Sabalenka de Australian Open won.

Er is evenwel nog een klein praktisch bezwaar, beseft Mertens: "Kim moet in de top 300 van de WTA-enkelranking staan. (Momenteel is ze 1.055e, red) Hoewel ze zonder twijfel heel wat beter waard is, zou de deadline mogelijk nipt worden."