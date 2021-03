49-jarige Davide Rebellin wordt 21e in koers die Mauri Vansevenant won

Davide Rebellin klikte vorige week voor het eerst dit seizoen terug in zijn klikpedalen. De oud-winnaar van onder andere Luik-Bastenaken-Luik weet van geen ophouden en tekende eind vorige maand een contract bij het continentale Work Service-Marchiol.

Op zijn 49e doet hij het lang niet slecht. Tussen de jonge snaken nestelde de ouderdomsdeken zich zondag in de GP Industria & Artigianato op een verdienstelijke 21e stek. Hij liet bovendien niet te duchten renners als Ethan Hayter en Giulio Ciccone achter zich.

Zijn beste jaren liggen ondertussen al 2 decennia achter hem. Rebellin, die prof werd in 1992 (!), boekte klassieke successen in de jaren 2000: Luik-Bastenaken-Luik in 2004, Amstel Gold Race in 2004 en Waalse Pijl in 2004, 2007 en 2009.



In die tijd kwam hij geregeld Wim Vansevenant tegen die prof was van 1995 tot 2008. Zondag koerste Rebellin opnieuw tegen Vansevenant, maar niet tegen Wim, maar tegen zoon Mauri die zijn handen in de lucht mocht gooien.

Davide Rebellin dicht op die manier een generatiekloof en koerste zowel tegen vader als zoon.