"Van der Poel is gemaakt voor Milaan-Sanremo, maar dat vonden we ook van Sagan"

Zaterdag is het tijd voor het eerste wielermonument van het seizoen. In onze podcast De Tribune werden vorige week al de kansen van Mathieu van der Poel en Wout van Aert voor La Primavera afgewogen.

Wielerjournalist Thijs Zonneveld was er na de indrukwekkende zege van Mathieu van der Poel in de Strade Bianche duidelijk over: Mathieu begint in Milaan-Sanremo als topfavoriet met 5 sterren achter zijn naam, de rest begint met 2 sterren. En met zijn zeges in de Tirreno zette de Nederlandse kampioen die kandidatuur enkel kracht bij, al moest hij gisteren tot het uiterste gaan. Moraal van het verhaal: de enige kwetsbaarheid van Van der Poel is dat hij op te veel manieren kan winnen. "Dat klopt ook", zei Maarten Vangramberen. "Van der Poel kan aan de voet van de Poggio gaan, halfweg de Poggio, bovenop de Poggio, in de afdaling van de Poggio, want hij is technisch superieur (in de afdaling) en hij kan het ook afmaken in de sprint." Ook Hans Vandeweghe ziet maar één topfavoriet voor Milaan-Sanremo. "Als deze Van der Poel normaal doet en daarmee bedoel ik meerijden zoals de rest aan 150 watt de eerste 270 kilometer, dan weet ik niet wie hem kan losrijden op de Poggio en wie hem dan vervolgens kan kloppen in de sprint beneden."

"Van Aert zal nog een stuk beter zijn dan in Strade Bianche"

Toch is de strijd om La Primavera nog niet gestreden. De eeuwige concurrent van Mathieu van der Poel - Wout van Aert- heeft ook zijn kans. "Er gaan nog een aantal renners bijkomen als concurrenten", denkt Maarten Vangramberen. "Wout van Aert bijvoorbeeld weet heel goed waar hij mee bezig is. Met nog de 7 extra koersdagen van de Tirreno erbij gaat hij nog een stuk beter worden en ik vond hem al sterk in de Strade Bianche."

"Van Aert werd 4e in een zware koers en knalde Tadej Pogacar en Tom Pidcock er nog af op de slotklim in Siena. Dat mag niet onderschat worden. Dat hij volgens zijn trainer zijn strafste wattages ooit tijdens de Strade Bianche reed, betekent niet zo veel. De omstandigheden als het weer en de weg zijn altijd anders, maar Van Aert was wel al goed." En die stijgende vorm toont hij ondertussen ook in de Tirreno, met een spurtzege en bergop.

"Van Aert heeft in de Tour al bewezen dat hij de topsprinters kan kloppen. Van der Poel heeft in de UAE Tour ook de wereldtop geklopt in de sprint na een zware koers, maar wel maar een van 170 kilometer. Milaan-Sanremo is 300 kilometer. Dan is het altijd een vreemde sprint."

"Het is niet altijd de op papier snelste die wint in Milaan-Sanremo, maar wel de meest frisse. Fabian Cancellara heeft iedereen ook eens geklopt. Mathieu van der Poel is gemaakt om Milaan-Sanremo te winnen, maar dat vonden we ook van Peter Sagan en die heeft hem nooit gewonnen."

"Van Aert heeft Milaan-Sanremo wel al gewonnen. Van Aert ga je er ook niet makkelijk afknallen op de Poggio en ga dan maar eens met hem naar de finish. Hij zal de sprint ook niet meer beginnen op 200 meter zoals in de Ronde van Vlaanderen. Hij zal van veel vroeger beginnen en dan moeten die twee groten het tegen elkaar bewijzen."

"Van Aert heeft ondertussen een lange stage kunnen doen"

Het was opvallend hoe de trainer van Wout van Aert, Marc Lamberts, in Sport/Voetbalmagazine 2 weken geleden exact voorspelde hoe de prestatie van Van Aert zou zijn in de Strade Bianche.

"Ik heb ook eens gebeld met Lamberts", zei Vangramberen. "Van Aert is in januari vader geworden en heeft daardoor iets te weinig stage kunnen doen. Bij Van Aert werken stages altijd heel goed. Hij is door dat vaderschap maar 6 dagen op stage kunnen gaan."

"Van der Poel kon veel langer op stage gaan, omdat er ook geen Nederlands kampioenschap in het veld was en daardoor was zijn basisconditie veel breder." "Daarom wou Lamberts dat Van Aert ook nog een lange stage kon doen. Dat is ondertussen gebeurd op Tenerife."

"Voor de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix zal er een totaal andere Wout van Aert aan de start staan en misschien zelfs al bij de start van Milaan-Sanremo. Voor Van der Poel zal de vraag worden of hij over enkele weken nog top kan zijn voor de Ronde en Roubaix."