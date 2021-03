Wilfried Nancy is opvolger van Thierry Henry bij CF Montréal, Laurent Ciman blijft assistent

Het was oude bekende Olivier Renard, technisch directeur van de club, die zelf het nieuws bekend maakte.

"Na het vertrek van Thierry hebben we beslist om Wilfried het vertrouwen te geven. We geven hem de kans om zijn werk voort te zetten en zo dezelfde visie te behouden", stelde de ex-doelman van onder meer KV Mechelen en Standard.

De 43-jarige Wilfried Nancy is een oud-speler van Sporting Toulon Var in de Franse tweede klasse. Hij is al sinds januari 2016 assistent van Montréal.

"Ik kijk enorm uit naar deze uitdaging en ik hoop het maximum te halen uit dit team", vertelde hij.

Naast Ciman wordt Nancy ook nog bijgestaan door assistent Kwame Ampadu en keeperstrainer Rémy Vercoutre, oud-doelman van Olympique Lyon.

Eind februari hing Ciman definitief zijn schoenen aan de haak om voltijds assistent te worden bij de club waar hij tussen 2015 en 2017 actief was.

Het nieuwe seizoen in de MLS begint op 17 april. In het coronajaar 2020 ging de titel naar Columbus Crew. CF Montréal werd na een mager seizoen 9e in de Eastern Conference, waarna ze met barrages niet tot in de play-offs geraakten.