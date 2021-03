Voetbal Vlaanderen zet met ‘Futbalista’ voetballende meisjes centraal

Voetbal Vlaanderen lanceert ‘Futbalista’, een merk dat vrouwenvoetbal in de kijker zet. "We zijn ervan overtuigd dat voetballende meisjes en vrouwen zich kunnen identificeren met ‘Futbalista’”, vertelt Niki De Cock, coördinator van het project.

Vrouwenvoetbal zit in de lift

Meer en meer vrouwen en meisjes in Vlaanderen vinden eenvoudiger de weg naar een voetbalclub. Met meer dan 28.000 zijn ze intussen. "Dat is een groei van maar liefst 35%”, zegt Stefan Verheyen, Grassroots Manager.

Meisjes zetten hun eerste voetbalstapjes ook steeds vroeger. De gemiddelde beginleeftijd is 9,4 jaar (bij jongens 8,1). Twee jaar geleden was dat nog 10 jaar. Het aandeel vrouwelijke leden binnen Voetbal Vlaanderen is de afgelopen 4 jaar ook gestegen van 7,5% naar 8,8%.

Het zijn cijfers die aantonen dat meisjes een voetbalhart hebben Stefan Verheyen, Grassroots Manager

“Het zijn allemaal cijfers die aantonen dat meisjes een voetbalhart hebben. Ze hebben de afgelopen jaren de goesting in voetbal ontdekt via de regionale clubwerking of promotionele activiteiten van de federatie”, verklaart Stefan verder.

Toch start bijna 1 op 4 meisjes pas na hun 12e met voetballen. Dat toont aan dat er nog bepaalde drempels zijn waar meisjes (en hun ouders) tegenaan botsen.

"Samen met de clubs moeten we die drempels wegwerken en meisjes op een gelijkwaardige manier verwelkomen en omringen. De voetbalomgeving moet nog meisjes- en vrouwvriendelijker worden. Daar willen we met Futbalista op inspelen", zegt Voetbal Vlaanderen.

Is het succes van de Red Flames een katalysator voor de populariteit van het vrouwenvoetbal?

Welke doelen heeft Voetbal Vlaanderen voor het vrouwenvoetbal?

Voetbal Vlaanderen wil er samen met de clubs voor zorgen dat meisjes en vrouwen zoveel mogelijk kansen krijgen binnen het voetbal. Ze komen op de proppen met een resem aan maatregelen in hun beleidsplan 2021-2024 om naar dat doel toe te werken. Ze streven bijvoorbeeld naar een stijging van vrouwelijke trainers, bestuursleden en spelers binnen Voetbal Vlaanderen. Voetbal Vlaanderen wil ook extra aandacht voor voetballende meisjes in het opleidingsplan van clubs. Vanaf 2024 willen ze in elke provincie een jeugdreeks U16 en/of U20 dames. Ze opperen ook voor meer volwassen vrouwenteams in competitie.

Daarnaast zet Voetbal Vlaanderen ook sterk in op de opleiding en ontwikkeling van topsportmeisjes. Het project in de Women’s Football Academy (WFA) in Leuven toont alvast het goede voorbeeld.

Het nieuwe merk: 'Futbalista'

Om die doelen extra kracht bij te zetten ging Voetbal Vlaanderen over tot een rebranding. Ze brachten 'Futbalista' tot leven om meer vrouwen en meisjes naar het voetbal te halen.

"Of meisjes nu starten met voetballen, vrouwen zich inschrijven voor de trainerscursus, of clubs een workshop volgen om te starten met een meisjeswerking, … Futbalista omvat het allemaal", zegt Voetbal Vlaanderen.

Futbalista is een vlag die veel ladingen dekt

Het nieuwe merk Futbalista omvat verschillende sub-merken die activiteiten en projecten voor voetballende meisjes organiseren. Denk maar aan de 'Futbalista festivals' of 'Futbalista op school' waarmee ze voornamelijk meisjes met een migratieachtergrond willen bereiken.

Via de Futbalista workshops en een inspiratiedag willen ze trainers, bestuurders, ambassadrices en andere clubverantwoordelijke ook inspireren om hun clubwerking nog vrouwvriendelijker te maken.

Voetbal Vlaanderen wil clubs ook individueel ondersteunen. Via clubondersteuners begeleiden ze clubs in hun traject en ontwikkeling van Futbalista. Elke club kan op die manier op haar eigen tempo de volgende stap zetten. Met een Futbalista-ambassadrice bijvoorbeeld.