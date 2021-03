Vangramberen: "Met Evenepoel er ook bij had je in Strade Bianche allerbeste kopgroep in 20 jaar"

Download de podcast van De Tribune

"Kopgroep was adembenemend"

"Die zijn we allemaal misschien een beetje vergeten op dit moment, maar Bernal heeft op zijn 21e de Tour gewonnen en was een heel goede mountainbiker vroeger."

"Als Evenepoel er ook nog bij was geweest, dan had je de allerbeste kopgroep van de laatste 20 jaar of misschien wel de allerbeste kopgroep ooit. Het was leuk om te zien wie van die grote motoren het nu zou afmaken."

"Van der Poel heeft vooral slim gekoerst"

"Ik zag hem op 20 kilometer van het einde eten. Op het WK in Harrogate stonden de broers Roodhooft met plateaus eten klaar, maar reed hij gewoon voorbij. Hij is verstandiger geworden."

"Alle nullen worden weggefilterd, dus bijvoorbeeld wanneer renners afdalen of niet trappen. Het blijft indrukwekkend, maar het is niet dé nummer 1-prestatie aller tijden op dat vlak. Volgens mij heeft Van der Poel vooral slim gekoerst."

Wat vonden zij? "Ik ben daar altijd voorzichig mee", zei Hans Vandeweghe. "Het gaat onder meer over normalised power. Dat is een algoritme, dus geen getal dat je van je fietscomputer afleest."

De ploeg van winnaar Mathieu van der Poel maakte maandag de wattages bekend die hun kopman had getrapt tijdens de Strade Bianche. Zowel Maarten Vangramberen als Hans Vandeweghe zijn thuis is de wetenschappelijke cijfers achter sportprestaties.

"Natuurlijk is die piek in de wattages van 1.105 watt gedurende 17 seconden indrukwekkend. Dat is een sprint bergop. Maar als er iemand is die 20 seconden zo hard kan fietsen, zelfs vanuit stilstand, dan is het Mathieu. Dat hebben we gezien in de Ronde van Vlaanderen en zien we elke cross."



Maarten Vangramberen relativeert de waarden ook enigszins. "De laatste 90 minuten heeft Van der Poel 440 watt getrapt. Als amateurfietser kan je tijdens een test wel eens drie minuten 360 watt trappen, maar dan lijkt het alsof je tegen een muur rijdt."



"440 watt is hoog, maar wat er vooral is gebeurd, is dat er in die 90 minuten zo hard is gereden dat iedereen geparkeerd stond. Van der Poel moest zelfs geen buitenaardse wattages trappen om weg te raken. De rest zat helemaal dood."