Sambi Lokonga na heisa over band: "Zondag speel ik weer met regenboogband"

De Pro League gaf vorige donderdag het startschot voor de 3e editie van de diversiteitscampagne "Football for All", tegen homofobie, racisme en andere vormen van discriminatie. In 1A en 1B droegen alle aanvoerders dit weekend een regenboogband en ook de cornervlaggen waren in regenboogkleuren.

Anderlecht-kapitein Albert Sambi Lokonga droeg evenwel de paars-witte aanvoerdersband boven de regenboogband en dat zorgde voor controverse. In een persbericht laat de club weten het misverstand te betreuren.

"Ik heb gezien dat er verwarring is ontstaan rond het dragen van mijn kapiteinsband tegen Mechelen", reageert de middenvelder. "Ik wil benadrukken dat het louter een zaak van bijgeloof is, dat ik de band van Anderlecht ook wou dragen en dat ik daarom beide banden droeg."

"Ik hoop dat ik hiermee dit misverstand kan uitklaren. Ik benadruk dat ik mensen respecteer in al hun diversiteit, of dat nu om geaardheid, afkomst of geloofsovertuiging gaat."



Op Instagram benadrukt Sambi Lokonga dat hij volledig achter de actie van de Pro League staat. "Om mijn steun te bewijzen zal ik de regenboogband volgende week opnieuw dragen tegen Racing Genk, zoals ik ook gisteren deed tegen KV Mechelen. Dit keer zal ik eroor zorgen dat de regenboogkleuren zichtbaar zullen zijn."