Eline Berings na coronasaga op EK: "Het ergste wat ik heb meegemaakt"

"Het was het meest intense en negatieve qua emoties, een rollercoaster. Er is zoveel gebeurd in één dag. Het was vooral niet wat je verwacht als je opstaat. Het is een heel bizarre dag geweest."

"Het was leerrijk, maar momenteel beschouw ik het als het ergste wat ik heb meegemaakt", vertelt Berings vandaag, een dag na de feiten, bij haar thuiskomst in België.

Eline Berings had gisteren de halve finales van de 60 meter horden moeten lopen, maar het dekselse coronavirus besliste er anders over. Berings testte positief, maar dat resultaat werd later gecorrigeerd.

Heeft Berings een verklaring voor het verkeerde testresultaat? "Mijn gevoel zegt dat er veel fouten zijn gebeurd."

"Ik vond de testafname niet volgens het protocol en tussen de eerste en de tweede test zat te veel tijd."

"Vanaf 's ochtends wist ik dat ik alleen nog maar slecht nieuws zou krijgen: in het allerslechtste geval was ik ziek, waar ik ook bang voor was, en in het beste geval was ik valspositief."

"Ik zat te kijken naar mijn lege baan in de halve finales terwijl ik wist dat ik daar wel had mogen staan. Het was best heftig."