Dirk Van Tichelt: "Casse kan nog niet optimaal trainen en dat speelt hem parten"

"Toch hoeven we ons geen zorgen te maken", zegt Van Tichelt. "Hij is nog aan het groeien en had ook niet gepiekt naar dit toernooi. Maar het is pas sinds kort dat hij weer op stage kan gaan en ook vechten met andere tegenstanders. Daardoor heeft hij, wat competitiegevoel en -ritme betreft, wel een achterstand."

Toen trok Casse aan het langste eind, dit keer haalde Chouchi het in de golden score. Vorige maand werd Casse ook al vijfde in Tel Aviv en op de Masters begin dit jaar ging hij er meteen uit.

"In België moet Casse trainen in kleine bubbel van vier"

Stages zijn nog altijd moeilijk en zo blijft corona Casse wel parten spelen. "Want in andere landen zijn ze wel met een grote groep blijven doortrainen. In Nederland vormen ze bijvoorbeeld één grote bubbel. Als hij in Belgie is, moet Casse trainen in een bubbel van vier."



Dat kwartet bestaat uit Matthias en broer Jeroen Casse, Toma Nikiforov en Karel Foubert. Enkel Foubert zit in dezelfde klasse als Casse. "Ze trainen keihard, maar tegen iemand uit een andere gewichtsklasse vechten, is toch anders. Ze kunnen ook niet veel wisselen van partner en dat is niet goed."



Toch ziet Van Tichelt vooral positieve punten. "Op training wordt hij beter en beter. En richting Tokio zijn die "mindere" resultaten misschien net goed. Hij heeft zijn "down" al gehad en bovendien weet hij zo ook dat hij nog harder moet werken. Als hij nu alles zou winnen, dan zou die prikkel misschien wegvallen."