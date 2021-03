Cats treffen Turkije, Slovenië en Bosnië op EK: "Tevreden met de loting"

De Belgian Cats openen hun EK op 17 juni met een wedstrijd tegen Bosnië, de nummer 34 van de wereld. Een dag later treffen ze Slovenië (FIBA-30), dat bij de loting op papier het zwakste land was in pot 2.

Bij de loting voor de groepfase van het EK waren de Belgian Cats een van de 4 reekshoofden. De Belgische vrouwen werden ingedeeld in Groep C en zullen hun wedstrijden in de poulefase afwerken in Straatsburg.

Bondscoach: "Wij zijn de favoriet in onze groep"

Bondscoach Philip Mestdagh wilde uit pot 2 graag Rusland en Zweden vermijden en dat lukte. "Daar was ik wel blij mee. Het is een positieve loting. We kunnen ons niet verstoppen: wij zijn favoriet in deze groep", reageert Mestdagh bij Sporza.

"Turkije is nog altijd een grootheid en is de zwaarste tegenstander in onze poule. Het is een land met traditie en kan ook rekenen op een genaturaliseerde Amerikaanse, maar het is toch ook niet meer de ploeg van een aantal jaar geleden."

"Slovenië is een haalbare tegenstander, al mogen we hen niet onderschatten. Het is geen hapklare brok. Slovenië heeft een goed team met een brede waaier aan mogelijkheden. Met Shante Evans hebben ze ook een Amerikaanse versterking."