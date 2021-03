Brooklyn Nets halen Blake Griffin aan boord in jacht op NBA-titel

Blake Griffin verliet vorige week de Detroit Pistons in onderling overleg, nadat hij al sinds midden februari niet meer had gespeeld omdat de Pistons Griffin wilden ruilen met een ander NBA-team.

Als vrije speler kon hij tekenen bij de Brooklyn Nets. "We zijn verheugd dat we iemand van het kaliber van Blake op dit moment van het seizoen kunnen toevoegen aan onze selectie", klink het bij de Nets.

Brooklyn wil met het trio James Harden, Kevin Durant en Kyrie Irving een gooi doen naar de NBA-titel. Maar de sterren hebben ook nog een supporting cast nodig en in dat plaatje past de komst van Griffin.

Griffin maakte bij de Los Angeles Clippers indruk van bij zijn eerste seizoen. Hij werd in 2011 uitgeroepen tot Rookie van het Jaar. De afgelopen 4 seizoenen was hij actief bij Detroit, maar door aanhoudend blessureleed haalt hij niet meer het niveau van zijn beginjaren. Toch was hij in 20 matchen bij Detroit gemiddeld goed voor 12,3 punten, 5,2 rebounds en 3,9 assists per match.