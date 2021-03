Belgian Cats treffen Turkije, Slovenië en Bosnië op EK basketbal

Bij de loting voor de groepfase van het EK waren de Belgian Cats een van de 4 reekshoofden. De Belgische vrouwen werden ingedeeld in Groep C en zullen hun wedstrijden in de poulefase afwerken in Straatsburg.

De Belgian Cats openen hun EK op 17 juni met een wedstrijd tegen Bosnië, de nummer 34 van de wereld. Een dag later treffen ze Slovenië (FIBA-30), dat bij de loting op papier het zwakste land was in pot 2.

Het laatste duel in de groepsfase wordt de confrontatie met het sterke Turkije. De Turkse vrouwen zijn de nummer 7 van de wereld en staan daarmee slechts één trapje lager op de wereldranglijst dan België. "Turkije staat er altijd", wist bondscoach Philip Mestdagh al voor de loting.

In de poulefase zijn alleen de 4 groepswinnaars zeker van een rechtstreeks ticket voor de kwartfinales. De nummers 2 en 3 spelen barrages voor de resterende 4 tickets voor de kwartfinales. Wellicht zal de match tegen Turkije een rechtstreeks duel om de groepswinst worden voor de Belgian Cats.