Antetokounmpo stuwt Team Lebron naar zege in All-Star Game, Curry driepuntkoning

Voor de wedstrijd was er zondagavond slecht nieuws voor Philadelphia-spelers Joel Embiid en Ben Simmons. Zij mochten niet meespelen nadat ze een bezoekje gebracht hadden aan een kapper die achteraf besmet bleek met het coronavirus.

Op het veld werd de show vooral verzorgd door Giannis Antetokounmpo, die 35 punten zonder misser liet optekenen en verkozen werd tot MVP van de wedstrijd. All-Star-ploegmaat Damian Lillard maakte 32 punten. Stephen Curry, die eerder op de avond de driepuntcontest gewonnen had, was goed voor 28 in Team LeBron.

Voor LeBron James was het de 4e zege op rij in de All-Star Game. Zelf kwam de ster van de LA Lakers maar 13 minuten in actie. In de tweede helft zag hij vanaf de bank hoe zijn team won met 170-150.