8/3/1971, Fight of the Century Ali-Frazier: "Zwart Amerika tegen blank Amerika"

"Het was uitzonderlijk dat Ali verloor, maar wat het bijzonder maakte, is dat Ali terugkeerde uit ballingschap", opende Van Driessche zijn betoog. "Hij had geweigerd om in dienst te gaan tijdens de Vietnamoorlog. "I ain't got no quarrel with them Viet Cong", is een bekende quote van Ali. "Hij zag eerder het blanke Amerika als zijn grote vijand. Hij was lid van Nation of Islam en zat in een heel militante periode in zijn leven."

In 1967 weigerde de 25-jarige Ali om in dienst te gaan en werd daarop geschorst. Van Driessche: "Eigenlijk op het toppunt van zijn sportieve kunnen. Hij heeft heel veel pogingen ondernomen om nog in het buitenland te boksen, maar dat mislukte allemaal."

Eind jaren '70 mocht Ali weer boksen in Atlanta, Georgia. "Na 2 overwinningen tegen gereputeerde tegenstanders lag het pad open voor de kamp tegen Frazier, die eigenlijk de man was van blank Amerika. Dat is ten onrechte. Maar dat was zo in heel Ali's carrière: als 2 zwarte boksers het tegen elkaar opnamen, was er altijd wel een minder militant dan Ali."

"Die andere boksers waren evenzeer slachtoffer van racisme, maar maakten minder stampij dan Ali en waren verbaal minder sterk. Joe Frazier was ook zo iemand."