"Cavendish is als een jong veulen dat na de winter in de wei wordt gelaten"

"Het is als een jong veulen dat na de winter in de wei wordt gelaten. Hij is nog steeds heel fanatiek. Een zege zou hem een enorme boost geven. De eerste zege halen zal de moeilijkste zijn. Als dat lukt, dan volgen er nog. Daar ben ik van overtuigd. En dan heeft onze baas alweer gelijk (lacht)."

Cavendish heeft moeilijke jaren achter de rug. Hij sukkelde lang met klierkoorts en won voor het laatst een wedstrijd in februari 2018. Maar uitgeblust is hij niet, stelt Van Slycke vast op training. "Als je hem bezig ziet op training, hij is gepassioneerd."

"Cavendish is zelfs iets menselijker geworden"

"Hij heeft dat nog wel, maar hij kan het beter relativeren. Hij is nu nog een beter mens dan hij toen al was. Het is aangenaam om met hem te werken. Hij toont respect voor iedereen."

"Voor de mensen die vroeger ook met hem gewerkt hebben, lijkt het alsof hij nooit weg is geweest. Hij is zelfs iets ‘menselijker’ geworden. Iedereen weet dat hij soms nukkig kon zijn bij verlies."

"Er is wel een beetje een generatieverschil, maar de essentie van sprinten zal altijd hetzelfde blijven. Als je een tip krijgt van een sprinter met zo’n palmares, dan luister je toch best eens."

"We proberen in elke koers waar een sprint mogelijk is een kandidaat-winnaar in de ploeg te hebben. Er komend voldoende kansen voor hem." En Cavendish kan ook een rol spelen in de ontwikkeling van Hodeg, Jakobsen en Bennett.

Etappes in de Tour zal Cavendish niet meer winnen. "Maar wij hebben meerdere sprinters in de ploeg en we willen die allemaal laten renderen. Daarom zijn we naar de GP Monseré geweest met Cavendish als enige sprinter."

"Het is een andere Cav dan die van de laatste jaren"

Ook Keisse twijfelt niet aan de motivatie van Cavendish."Het is een andere Cav dan de renner die we de laatste jaren gezien hebben. Hij heeft er heel veel zin in en is echt gemotiveerd."

"Het is moeilijk om hem te omschrijven. Het is een apart figuur, maar wel een grote kampioen met een heel mooie erelijst. Ik heb hem deze winter een paar keer lang aan de telefoon gehad, nog voor hij bij ons getekend had. Hij hunkerde ernaar om terug te komen. Ik ben heel blij dat dat gelukt is."

"Hij is goed in de sprints die we doen op training. We zien goede signalen op training. Het zou voor hem wel een hele opluchting zijn mocht hij snel eens kunnen winnen. Dat is toch al lang geleden. Dat is de opsteker die hij nog nodig heeft."



30 ritzeges in de Tour, 17 in de Giro en 3 in de Vuelta. Wereldkampioen. Winnaar Milaan-San Remo. 3 keer de Scheldeprijs en twee keer Kuurne-Brussel-Kuurne. Het palmares van Mark Cavendish is indrukwekkend.



"Ik vond het een beetje zielig om hem zo te zien wegkwijnen, zonder resultaten. Als hij zo had moeten stoppen, zou dat heel spijtig geweest zijn voor iemand met zijn palmares. Hem nu weer zien opfleuren in onze ploeg, dat doet deugd."