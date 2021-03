Waarom Badji al na halfuur gewisseld werd: "Het was onder de ondergrens"

"En ik vond dat we in dat eerste gedeelte vandaag goeie dingen lieten zien, met een goeie opbouw van achteruit en goed middenveldspel, maar de schakel voorin ontbrak. Daar werden niet de juiste keuzes gemaakt: afhaken wanneer het moet, diep gaan wanneer het moet en ballen bijhouden. Dat was vandaag niet goed genoeg."

"Ik had voor de match al getwijfeld tussen Badj en Perez", vertelde de Club-trainer achteraf op zijn persconferentie. "Perez is nog niet lang bij ons maar hij laat goeie dingen zien op training. Op Standard had ik Badji laten starten omdat hij al veel langer bij ons is. Maar daar vond ik ons na de invalbeurt van Perez beter. "

Dit wil niet zeggen dat mijn geloof of vertrouwen in Badji weg is, maar hij moet de juiste lessen trekken

"Dan werd er een goal gemaakt, oké, maar je moet naar het algemene plaatje kijken en in het voetbal dat wij willen spelen is het gewoon heel belangrijk dat al die schakels in functie van elkaar functioneren. Als er een schakel helemaal andere dingen doet, dan zorgt dat voor problemen voor de anderen ook."



"Ik vind dat Perez heel goed is ingevallen en dat op een betere manier heeft ingevuld vandaag. Dat wil niet zeggen dat die hiërarchie nu zo is voor de toekomst. Ik kijk naar de prestaties per wedstrijd, per week, per maand. Op basis daarvan krijgen ze kansen."



"Dit wil ook niet zeggen dat mijn geloof of vertrouwen in Badji weg is. Maar hij moet de juiste lessen trekken. En dat gaat hij ook doen in de toekomst. Maar er is een bepaalde boven- en ondergrens en het was onder de ondergrens. En ik hoop dat hij bij zijn volgende minuten weer boven die grens zit."