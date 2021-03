Thomas Carmoy zweeft naar brons op EK hoogspringen: "Perfecte sprong"

Vreugde alom bij Carmoy natuurlijk: "Ik had dit echt niet verwacht. Niemand zelfs, denk ik. Ik ben echt heel tevreden met de manier waarop ik hier gepresteerd heb. Op 2,26m, op amper 2 centimeter van mijn persoonlijk record, lever ik bij mijn 1e poging meteen een knappe sprong af."

"Ik heb me even afgezonderd van de rest om wat abstractie van de zaken te nemen en de concentratie te laten toenemen. Dat bleek de juiste keuze en het leverde de perfecte sprong op."





"Met het EK U23 en de Olympische Spelen staan er 2 belangrijke doelen in mijn agenda. Ik denk dat ik 12 juli zal terugkeren van het EK U23 om 3 dagen later reeds te vertrekken naar Tokio, als ik mij kan kwalificeren. De toernooien volgen elkaar dan in sneltempo op. Die Spelen, dat is echt een jeugddroom. Nu de kwalificatie nog."



"Voor Elise was het ook haar 1e grote toernooi en zij pakt zelfs meteen goud. We zitten hier met een jonge en sterke delegatie. Dat is echt goed voor de Belgische atletieksport. Je moet echter niet alleen naar de medaillewinnaars kijken, niemand presteert hier echt onder de verwachtingen."