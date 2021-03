Mauri Vansevenant: "Maandag doe ik weer mijn ronde tussen de schapen"

Mauri Vansevenant is "hot". Het jonge Belgische talent won zondag zijn eerste koers bij de profs met de GP Industria, maar blijft met zijn voetjes op de grond. "Ik laat alles op me afkomen, zweven is niet aan de orde", zegt Vansevenant.

Zijn zege in Italië was ook voor Mauri Vansevenant een verrassing. "Ik wist dat de conditie goed was, maar om te winnen moet alles in zijn plooi vallen. Ik had niet verwacht dat ik op deze manier mijn eerste profzege zou binnenhalen." "Ik wist dat ik alles op de sprint moest zetten", vertelt Vansevenant. "Na woensdag in de Trofeo Laigueglia moest ik erin geloven dat ik na een lastige wedstrijd nog iets in de benen zou hebben." Vansevenant klopte met Mollema, Landa en Quintana grote namen. "Normaal ben ik de traagste van een groepje, maar ik denk dat vertrouwen aan de basis ligt van mijn zege. Het geeft een fantastisch gevoel als de ploeg in je gelooft en als iedereen voor je werkt. Dan is het heel leuk om dat werk af te ronden." Zijn zege leverde de 21-jarige Belg een grote trofee en iets extra's op. "Ik heb een worst van 14 kilogram gekregen", lacht Vansevenant. "Ik kan er een jaar mee doen. Ik denk dat ik wat zal uitdelen."

"In Ardennen blijft Julian Alaphilippe de absolute kopman"

Het is duidelijk dat Vansevenant de goeie vorm meteen te pakken heeft dit jaar. Hij werd 8e in de eindstand van de Tour de la Provence, 3e in de Trofeo Laigueglia en pakt nu de zege. Vorig jaar liet hij zich opmerken in de Waalse Pijl. "Maar voor de Ardennenklassiekers verandert er niets. Ik heb zelf geen ambities, ik blijf in een dienende rol. Julian (Alaphilippe) zal de absolute kopman zijn en ik zal met plezier voor hem werken." "De Giro rijd ik normaal niet, maar de kans is groot dat de Vuelta op mijn programma staat. Dat is misschien beter voor mij: minder druk en minder show. Tokio? De concurrentie in België is heel groot en het is niet aan mij om de selectie te maken."

Zweven is niet aan de orde. Maandag ben ik weer thuis en doe ik weer in mijn vuile kleren de ronde tussen de schapen. Mauri Vansevenant

Een eerste overwinning kan veel veranderen voor een jonge renner. "Ik laat alles op me afkomen. Ik probeer gewoon mijn best te doen en dat is het voornaamste." Vansevenant is vastbesloten om met beide voeten op de grond te blijven. "Zweven is niet aan de orde. Maandag ben ik weer thuis en zal ik weer in mijn vuile kleren de ronde doen tussen de schapen en kijk ik hoe het is gesteld met mijn tuin." Mauri is de zoon van ex-prof Wim Vansevenant. "Ik denk wel dat hij tevreden zal zijn. Dat is hij altijd als ik mijn best doe en me toon. Hij heeft liever iemand die mee de koers maakt, dan iemand die in het peloton blijft zitten."

Zo beleefde vader Wim Vansevenant de finish: