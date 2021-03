Léopold wint rechtstreeks duel tegen La Gantoise om de leidersplaats

La Gantoise sloot de reguliere competitie af als leider en was dat ook na speeldag 1 in poule A, maar een nederlaag in eigen huis bracht daar verandering in. Voor La Gantoise was het na het verlies vorige week tegen Racing Brussel een tweede opeenvolgende nederlaag en dat na een reeks van 25 matchen zonder.

De Gentenaars domineerden nochtans en kwamen ook op een dubbele voorsprong, maar Tom Boon zorgde net voor rust voor de aansluiting op strafcorner. En in het slot van de wedstrijd bezorgden Arthur Verdussen en Tom Degroote de bezoekers de overwinning.

In de andere wedstrijd van poule A won Dragons met het kleinste verschil van Racing. In de stand neemt Léopold de leiding in groep A met 19 punten, voor La Gantoise (18), Dragons (14) en Racing (12).

In groep B heben de Waterloo Ducks hun leidingspositie verstevigd door een 4-3-zege tegen Beerschot. In een spannende partij scoorde Julien Lemaire in het vierde kwart de winnende treffer. Zijn club is daardoor zo goed als zeker van een plaats in de halve finales.

Orée zorgde tegen Leuven dan weer voor een waanzinnige ommekeer. Het ging met een 2-3-achterstand de rust in, maar de ploeg van John-John Dohmen herpakte zich helemaal en won nog met 7-3.