Kimeli doet er nog een Belgische medaille bij op EK indoor: zilver op 3.000 meter

In een tactische finale lag het tempo niet hoog in de beginfase. Maar bij de eerste versnelling schoven Isaac Kimeli en Robin Hendrix goed mee. Het was wachten tot titelverdediger en topfavoriet Jakob Ingebrigtsen zich roerde.

En toen de Noor de kop nam, zaten Kimeli en Hendrix op de juiste plaats. Hendrix kon het tempo niet aan, maar Kimeli kon zich vastbijten in het spoor van Ingebrigtsen en de Spanjaarden.

Ingebrigtsen was buiten schot, maar Kimeli kon in de slotronde wel nog de 2 Spanjaarden voorbij. Onze landgenoot maakte het wel nog spannend door stil te vallen met de finish in zicht, maar hij hield net genoeg over om de Spanjaard Mechal af te houden.