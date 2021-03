James Wade zet de kroon op het werk met 3e titel op UK Open darts

Luke Humphries (PDC-41) was de toernooirevelatie op de UK Open. Hij had onder meer Kim Huybrechts uitgeschakeld, maar verraste vooral met een zege tegen de Nederlander Van Gerwen in de halve finales.

Maar in de finale was hij niet opgewassen tegen James Wade, die op zijn beurt wereldkampioen Price had verslagen in de halve finales. Wade had vanaf het begin de bovenhand en liet zijn prooi niet meer los: 11-5.

Wade won eerder al de UK Open in 2008 en 2011. "Ik heb het toernooi nu gewonnen in drie verschillende decennia." Wade had het de afgelopen jaren mentaal moeilijk. "Maar ik heb mezelf heruitgevonden en ik geniet nu weer van het spelletje."