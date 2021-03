Geen 10 op een rij voor Celtic: Rangers pakt voor het eerst sinds 2011 de titel

De 55e titel voor het Rangers van Steven Gerrard hing al een hele tijd in de lucht. De ploeg, in Europa eerder dit seizoen tegenstander van Standard en Antwerp, domineerde de eigen competitie. Het verloor nog geen enkele keer.

Het won gisteren ook met 3-0 van St. Mirren en wist dat het kampioen zou zijn bij puntenverlies van rivaal Celtic. En dat gebeurde want Celtic kwam niet verder dan een gelijkspel tegen een gelijkspel tegen Dundee United. Met 20 punten voorsprong en nog maar 6 wedstrijden te spelen kunnen de Rangers de titel niet meer kwijtspelen.

Voor Steven Gerrard, voormalige sterspeler van Liverpool, is het de eerste trofee met de Rangers in zijn derde seizoen als trainer. En deze prijs smaakt extra zoet want het maakt een einde aan de heerschappij van Celtic, dat de vorige negen landstitels won.



Voor de Rangers is dit een apotheose. De laatste titel dateerde van 2011 en in 2012 werd de club na een faillissement teruggezet naar de vierde klasse van Schotland. Vanaf dat jaar werd Celtic telkens kampioen. In 2016 keerde de Rangers terug op het hoogste niveau. De nieuwe titel betekent dat Rangers er weer vier voorloopt op Celtic: 55 tegenover 51.