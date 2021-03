Delegatieleider trots op 5 EK-medailles: "Dit belooft voor de toekomst"

België sluit het EK af als vierde in de medaillestand. "We laten toplanden als Duitsland, Spanje en Frankrijk achter ons", glunderde Follens. Hij had vooraf gehoopt op twee medailles. "We zitten dus ver boven de verwachtingen."

"De flow zat er donderdag ook meteen in, met Carmoy die zich kwalificeerde voor de finale. Die goeie start is zo belangrijk. Nadien zijn we onophoudelijk blijven doorgaan. De eindbalans is dat we meer dan 50 procent atleten hadden die zich kwalificeerden voor de volgende ronde."

"Dit genereert heel veel publiciteit voor onze sport. We hebben hier veel jongeren zien presteren en dat belooft voor de toekomst. Die atleten hebben elkaar hier leren kennen en hebben een geweldige vierdaagse beleefd. De ambiance in de groep was geweldig en dat heeft ook een invloed op de prestaties."