Cavendish voor GP Monseré: "Als iemand als Declercq in je gelooft, motiveert dat"

Ploegmaat Tim Declercq vertelde vorige week in onze Facebook Live hoe gretig en professioneel Cavendish nog altijd te werk gaat. "Ik ben er zeker van dat Cav dit jaar een koers wint", voorspelt de werkmier.

Cavendish hoort het graag. "Ik houd van koersen en kan daarom niet beter zijn dan bij Deceuninck-Quick Step. Dat is een team dat ervan houdt om te koersen. Ik vind het geweldig dat ik voor het eerst de GP Monseré kan rijden", vertelde hij bij de start.

"Het is een droom dat ik in dit team mocht terechtkomen, ik voel me als een neoprof. Ik maakte hier mijn beste jaren uit mijn carrière mee en ben enorm blij dat ik hier terug ben."

Het is duidelijk dat Cavendish zich goed voelt: "Ik train nog altijd als een jongeman. Ik houd ervan om met de fiets te rijden."

Kan hij vandaag de woorden van Declercq al waarmaken? "We zullen proberen. Het is fijn van hem dat hij dat zegt. Als iemand als Declercq in je gelooft, geeft dat motivatie om het te proberen."

Cavendish viel aan in Le Samyn, hij is dus goed: "De vorm is oké, ik heb een briljante fiets, een briljant team en de motivatie. Ik amuseer me en dat is het belangrijkste."