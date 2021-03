Berings mag geen HF lopen na positieve coronatest: "Ben er kapot van"

Voor ze zich gisteren plaatste voor de halve finales van de 60 meter horden moest Eline Berings eerst nog passeren via het coronatestcentrum. Wat toen nog een formaliteit bleek, heeft nu zware gevolgen.

Berings legde een positieve test af, nieuws dat ze te horen kreeg vlak voor die halve finale op zondag. "Vanochtend hebben we het bericht gekregen dat Eline positief getest heeft", vertelde delegatieleider Gery Follens. "We hebben dan ook onmiddellijk de nodige maatregelen genomen en Eline afgezonderd op haar kamer."

"Haar kamergenote Noor Vidts hebben we in een andere kamer in quarantaine gezet. We doen er dus alles aan om onze atleten te beschermen. Voor het overige hoeven we momenteel geen bijkomende maatregelen te nemen."

De kans bestaat wel dat het resultaat van de PCR-test valspositief was. "Er is meteen een arts bij Eline geweest en die heeft een sneltest afgenomen, die negatief blijkt te zijn. Nu moet Eline een tweede PCR-test ondergaan, maar op de uitslag daarvan is het een tijdje wachten en dus komen de halve finales van zondagmiddag spijtig genoeg te vroeg."

"Ik denk niet dat ik hoef te zeggen hoe kapot ik hiervan ben", schrijft de 34-jarige Berings op haar Instagram. Zo komt er een treurig einde aan wat meer dan waarschijnlijk haar laatste EK indoor was. 12 jaar geleden veroverde ze de Europese titel op de 60 meter horden.