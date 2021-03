Belgian Tornados vallen net naast het podium op 4x400m op EK indoor

Voor de finale van de 4x400 meter haakte gastland Polen af door coronabesmettingen binnen de ploeg, een concurrent minder voor titelverdediger België dus.

Zonder Jonathan Sacoor (nog in de VS) was Alexander Doom de startloper voor de Belgen en hij kon pas als vijfde en laatste de stok doorgeven aan Jonathan Borlée. Jonathan en broer Dylan konden samen maar één plaats winnen.

Slotloper Kevin had een fikse achterstand en kon die kloof niet meer helemaal dichten. Onze landgenoot kwam nog heel dicht, maar de slotloper van Groot-Brittannië hield nog 26 honderdste seconde over voor het brons. De zege was zoals verwacht voor favoriet Nederland.