Ward Lemmelijn toont zich beste Belgische skiffeur: "Ooit olympische ambitie"

"Ooit de ambitie me te kwalificeren in de skiff voor de Spelen"

Lemmelijn begon pas in 2017 met roeien en staat bekend om zijn fysieke kracht. Vooral indoor, op de ergometer, toonde hij al meermaals zijn capaciteiten met wereldtitels bij de beloften en vorige week nog bij de senioren. In het water had Lemmelijn echter altijd moeite met het overbrengen van zijn kracht.

"Het was 's ochtends tijdens de kwalificaties een beetje een stap in het onbekende. Ik heb me tevredengesteld met het aanhouden van een hoog ritme, zonder uitschieters. Ik werd in de kwalificaties 4e, op 6 seconden van de winnaar."

"In de finale bewees ik dat mijn starttechniek nog niet top is. Ik zat na 500 meter op een achterstand, maar voelde me goed. Ik kon halverwege versnellen en de overwinning pakken."

"Deze overwinning is voor mij een beloning na 6 maanden hard werken op het water", ging Lemmelijn voort. "Vaak trainde ik alleen. Het aantrekken van Johan Blondelle als mijn coach, eind 2020, en de komst van een nieuwe, modernere boot hebben me geholpen mijn doel te halen."