Ward Lemmelijn kan het ook op het water: hij wint Belgische trials skiff

Ward Lemmelijn heeft zich op de wedstrijdbaan van Hazewinkel, in Willebroek, de beste Belgische skiffeur getoond in de trials. Lemmelijn bleef Tristan Vandenbussche, Pierre De Loof en Ruben Claeys voor.

Lemmelijn, die zich vorige week nog tot wereldkampioen indoor kroonde, was de sterkste in de finale in 7'26"95. Hij had bijna 4 seconden voorsprong op Vandenbussche.

Bij de lichtgewichten won Tibo Vyvey voor Aaron Andries en zijn Oostendse teamgenoot Marlon Colpaert. Bij de vrouwen triomfeerde Caitlin Gevaert met bijna zeven seconden voorsprong op Mazarine Guilbert.



De trials laten de technische commissie van de Belgische roeifederatie toe selecties samen te stellen voor de kwalificatieregatta's voor de Olympische Spelen, voor het EK en voor de Wereldbekermanches.



Zondag komen de duo's in actie in Willebroek, met in het bijzonder bij de lichtgewichten het duel tussen olympisch duo Tim Brys en Niels Van Zandweghe en het koppel Vyvey/Colpaert.