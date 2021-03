Vercauteren lacht weer: "Ik heb weinig punten voor verbetering gezien"

"Iedereen moet rechtstaan en in de spiegel kijken", was Vercauteren deze week nog scherp na de nederlaag tegen OHL. Een boodschap die is aangekomen bij zijn spelersgroep. Ondanks een snelle rode kaart won Antwerp met 4-2 tegen Kortrijk.

Vercauteren haalde dan ook zijn loftrompet boven. "We hebben veel kwaliteit gebracht", zei hij. "Als je 70 minuten met een man minder speelt en toch 4 goals scoort, kan je je ploeg alleen bedanken voor de prestatie."

"Ik heb nog weinig punten voor verbetering gezien. Ze hebben echt alles getoond. Het was een heel volwassen en volledige prestatie en een verdiende overwinning."

De coach had ook een goede verklaring waarom hij na de rode kaart voor Seck niet voor een defensievere aanpak koos. "Waarom zou je er een spits afhalen? Je speelt toch om te winnen? We bleven erin geloven dat we ook met 10 spelers konden verrassen en dat hebben we bevestigd."

Antwerp heeft weer wat ademruimte in de strijd voor Play-off I, maar Vercauteren houdt de voetjes op de grond. "We moeten ons opnieuw in vraag stellen. We beginnen weer van nul, de hoopgevende prestatie moet nog worden bevestigd."