Van der Poel: "Alaphilippe had toegegeven dat zijn benen niet goed meer waren"

"We reden goed samen met drie, maar ik voelde wel dat ik nog wat over had in mijn benen voor de slotklim. Het is geweldig om het zo te kunnen afmaken."

De uitbundige viering op de Piazza del Campo in Siena toonde hoe blij Van der Poel was met zijn overwinning. "De Strade Bianche was echt één van de wedstrijden die ik dolgraag wou winnen. Het is heel leuk dat het vandaag lukt", aldus de Nederlander.

We reden goed samen met drie, maar ik voelde wel dat ik nog wat over had in mijn benen voor de slotklim.

Met wereldkampioen Alaphilippe en ex-Tourwinnaar Bernal had Van der Poel taaie klanten mee voor de finale, maar de wereldkampioen veldrijden had alle vertrouwen in zichzelf.

"Of ik bang was van Alaphilippe? Julian was wat moe op het einde. Hij had zelf al toegegeven dat zijn benen niet zo goed meer waren."

"Normaal rijdt hij altijd vol mee op kop, maar nu sloeg hij al eens een kopbeurt over. Ik wist dus dat hij niet aan het liegen was."



"Vooral Bernal maakte een goede indruk op de beklimmingen, maar ik wist dat de laatste sectie echt iets voor mij was. Of dit het begin is van een geweldig voorjaar? Ik hoop het alvast."