Val en diskwalificatie verpesten finale voor Hanne Desmet op WK shorttrack

Hanne Desmet had na een knap parcours de finale bereikt op de 1.500 meter. In die finale leek een medaille binnen bereik, maar een val in de voorlaatste bocht maakte bruusk een einde aan die droom.

Door een foutje net voor de val werd onze landgenote nog gediskwalificeerd en dus werd ze op de laatste plaats gezet na de finale. De zege was voor de Nederlandse Suzanne Schulting, die haar favorietenrol waarmaakte.

Op de 500 meter bleef Hanne Desmet steken in de kwartfinales. Dat was voor Tineke den Dulk, de kersverse Belgische die voorheen voor Nederland uitkwam, ook het geval. Den Dulk werd op de 1.500 meter ook uitgeschakeld in de kwartfinales.