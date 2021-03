Sven Nys:"Dit wordt het jaar van Mathieu van der Poel"

Na de knappe overwinning van Mathieu van der Poel in de Strade Bianche was co-commentator Sven Nys te gast in onze Facebook Live studio. Nys had duidelijk genoten van de prachtige wedstrijd en voorspelde dat dit wel eens "Het jaar van Mathieu" zou kunnen worden.

"Nog nooit zo'n straffe kopgroep gezien"

Sven Nys is nog steeds onder de indruk van wat hij gezien had."Dit was dè koers waar klassieke renners het opnamen tegen de ronderenners. Het was echt ongelooflijk straf." "Tourwinnaars Pogacar en Bernal zijn erbij. Alaphilippe, de wereldkampioen, een mengeling van de twee. En dan Wout, Mathieu en Pidcock, de klassieke renners/veldrijders." "Ik heb het nog nooit meegemaakt, zo’n straffe kopgroep. Bernal geeft echt wel een ijzesterke indruk en zal in de rondes een te duchten klant worden. Pogacar kwam net tekort in de finale. Ik had hem wel eens mee die klim willen zien oprijden."

Een fantastische generatie om naar te kijken, allemaal jonge twintigers Sven Nys

Ook als je de leeftijden van de renners bekijkt is Nys onder de indruk. "Alaphilippe (28) is daar al de oudste. Het is een fantastische generatie om naar te kijken. Jonge twintigers."

Ook Pidcock imponeert opnieuw. "Waar gaan we die plaatsen? Rondewerk? Hij is wereldkampioen tijdrijden geweest en heeft zijn gewicht mee. Hij is een crosser. Ik denk dat hij zelf ook nog niet weet waar zijn weg leidt."



"Hij heeft die mix tussen het crossseizoen en het wegseizoen al goed gevonden en dat is niet evident. Vandaag zien we de bevestiging van wat we vorige week in de Omloop en Kuurne al zagen."

"Mathieu is explosiever dan Alaphilippe"

Maar hoe komt het nu dat Mathieu van der Poel nu zoveel sterker is dan de anderen? Volgens Sven is dat geen momentopname. "Ik denk dat het wel eens het jaar van Van der Poel zou kunnen worden." "Hij heeft uiteraard in het verleden ook al fantastische dingen gedaan, maar dit jaar gaat nog straffer zijn. De Ronde van Vlaanderen winnen heeft hem deugd gedaan en hij heeft het WK veldrijden met verve gewonnen. Hij is bevrijd in zijn hoofd denk ik. " En vandaag legt hij iedereen erop in de Strade Bianche. "Mathieu is gewoon een fenomeen op wielen, in gelijk welke discipline. Daarbij komt nog eens die explosiviteit bergop. Niet in het hooggebergte, want dan heeft hij echt zijn kilo's tegen."

Mathieu is gewoon een fenomeen op wielen, in gelijk welke discipline Sven Nys

"Maar die explosiviteit gaat hem de komende weken nog veel overwinningen opleveren. Ik denk dat Mathieu zelfs explosiever is dan Julian Alaphilippe. Als ze allebei in topvorm aan een helling beginnen, dan denk ik dat Mathieu de beste is." Nys zag ook een indrukwekkende Van Aert, die wel koersritme miste. "Dat is nu het verschil tussen koersen en training. Je kan dat niet 100% simuleren. Maar ik heb een sterke Wout gezien die gaat groeien met de competitie."

De generatiekloof wordt groter

Er is dus een nieuwe generatie jonge supertalenten en dan kan je je afvragen: Wat met de oudere renners zoals Van Avermaet, die zich vandaag opblies? "We gaan Greg nooit mogen afschrijven", zegt Nys. "Maar om echt nog voor het allerhoogste te gaan, wordt niet gemakkelijk."

Zo zijn er volgens de ex-veldrijder nog een aantal, zoals Jasper Stuyven en Tiesj Benoot. "Die willen graag in de voetsporen van Van Avermaet en Sagan treden, die wel al een superpalmares hebben. Maar dat wordt nu moeilijker met deze nieuwe jongere generatie toppers."

Je moet de kansjes grijpen wanneer ze er zijn. "Jasper was vorig jaar in de Omloop ijzersterk, werd dan genekt door de pandemie en nadien was het niet meer hetzelfde." Ik vrees ook voor de Ronde van Vlaanderen-droom van Greg. Die jongere en explosievere generatie is volledig tot rijpheid gekomen en beheerst alle facetten van het koersen: Alleen rijden, bergop, in een massasprint, noem maar op. Het is fenomenaal."