Niels Bruynseels laat paardenvirus niet aan zijn hart komen en wint Grand Prix in Doha

De paardensport is in de ban van het paardenherpes-virus. Ondanks dat er in Valencia al een paar paarden bezweken zijn en er in Doha ook besmettingen zijn vastgesteld, ging de Grand Prix van de Global Champions Tour door.

Niels Bruynseels kon zich concentreren op de wedstrijd en toonde zich de beste in de Grand Prix. Met de 12-jarige ruin Delux vormde hij de snelste van vier foutloze combinaties in een barrage met zeven.

De Italiaan Lorenzo De Luca werd met Nuance Bleue op 27 honderdsten derde, de Canadees Eric Lamaze met Dieu Merci op 42 honderdsten derde.

De andere Belgen haalden de barrage niet. Olivier Philippaerts werd met Legend of Love 12e, Constant Van Paesschen met Isidoor 15e en Gregory Wathelet met Nevados 19e. Philippaerts en Van Paesschen moesten vier strafpunten noteren, Wathelet acht. Jos Verlooy gaf met Varoune op.