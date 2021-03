Joachim Gérard sneuvelt net voor de finale in Rotterdam

In de kwartfinales won Joachim Gérard (3e reekshoofd) nog het Belgische onderonsje tegen Jef Vandorpe. De Brit Alfie Hewett, het 2e reekshoofd, vormde de laatste hindernis richting de finale.

Na een 3-6-nederlaag in set 1 kwam Gérard na 2 sets weer op gelijke hoogte. Hij had daarvoor wel een tiebreak nodig.

Hewett begon als een wervelwind aan het 3e bedrijf. In een mum van tijd stond Gérard 1-5 in het krijt. Onze landgenoot vocht nog terug tot 3-5. Maar de hoger geplaatste Brit gaf de match niet meer uit handen.

Gérard, die 2 weken geleden de Australian Open won, ging er vorig jaar in Rotterdam ook uit in de halve finales. In 2015 en 2019 bereikte hij wel de finale, maar botste hij telkens op een sterkere tegenstander.