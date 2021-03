Greg Van Avermaet (22e in Strade Bianche): "Ik heb me opgeblazen"

Zo kwam Van Avermaet als 22e en met een onvoldaan gevoel over de finish in Siena. "Ik slaagde er wel in te herstellen van de inspanningen, maar mijn wedstrijd zat erop. Jammer, want ik heb het gevoel dat ik vandaag niet alles heb kunnen geven."

"Normaal kom je over de finish met het gevoel dat je onderweg alles achtergelaten hebt wat in je zit. Maar dit jaar is het raar: ik was niet bij machte om mee te gaan op het moment waarop het gebeurde en daarna zat mijn race erop omdat ik niet in de kopgroep zat."