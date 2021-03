Club Brugge verwelkomt ook Mats Rits terug na coronabesmetting

Een uitbraak van het coronavirus teisterde Club Brugge de voorbije weken. Denswil en Mitrovic vertoonden als eersten symptomen, maar al gauw lagen ook Vanaken, Lang, Rits, De Ketelaere, Horvath en coach Philippe Clement in de ziekenboeg.

Na de uitschakeling in de Europa League en de Beker van België is Club Brugge nu wel weer bijna op volle sterkte om zijn landstitel te verdedigen. Ook Mats Rits is coronavrij verklaard en is er net op tijd weer bij voor het duel tegen Zulte Waregem.

Eerder verwelkomde Clement al Vanaken, Lang, Denswil en Mitrovic terug op training. Charles De Ketelaere ontbreekt wel nog in de blauw-zwarte selectie, net als reservedoelman Ethan Horvath.