Casse: "Nog altijd volle vertrouwen dat ik 100 procent zal zijn op Spelen"

Op de Masters uitgeschakeld in de eerste ronde, in Tel Aviv verloren in de kamp om het brons en ook in Tasjkent (Oezbekistan) geen medaille. Matthias Casse had zich zijn seizoensstart waarschijnlijk anders voorgesteld.

Toch was de Europese kampioen nog positief na zijn nederlaag tegen landgenoot Sami Chouchi. "Ik hou een beter gevoel over aan dit toernooi dan aan Tel Aviv, hoewel het resultaat hetzelfde is", zei hij.

"Mijn eerste 2-3 wedstrijden gingen echt heel goed, met hetzelfde gevoel als voor de coronacrisis. Ik kon met plezier op de mat staan en mijn ding doen. Daar ben ik heel tevreden over."