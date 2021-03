Belgische weelde op EK indoor: goud voor Elise Vanderelst op 1.500m

Na het goud voor Nafi Thiam en het zilver van Noor Vidts is het al de derde Belgische medaille op het EK indoor in Torun. Met die twee gouden en een zilveren medaille voert België de medaillestand aan.

Op enkele ronden van het einde was dat moment gekomen. Vanderelst maakte zich vrij en zette buitenom de achtervolging in op de Spaanse Guerreiro. Die had geen verhaal tegen de snelheid van onze landgenote en Vanderelst snelde naar de Europese titel in 4'18"44.

"Ik dacht dat er nog iemand in mijn rug zat"

"Ik kan het bijna niet geloven", vertelde Elise Vanderelst in een eerste reactie. "Ik had dit echt niet verwacht, want gisteren had ik een tamelijk lastige reeks gehad, waarin ik heel wat energie verspeeld had."

"Nadien heb ik mijn coach overlegd om het tactische plan aan te passen en we besloten dat ik aan de binnenkant moest blijven. Toen ik zag dat er een opening kwam, heb ik me er meteen ingegooid."

"Met een versnelling ging ik voorbij het groepje. Guerrero liep nog voor mij, maar ik wist dat ik haar kon inhalen. Ik ging haar meteen voorbij en bleef maar lopen, want ik dacht zelfs dat ik de anderen nog in mijn rug had."



Vanderelst zorgde al voor de derde Belgische medaille opo het EK indoor. "Het is echt ongelooflijk. De sfeer in de ploeg is dan ook geweldig goed."