Alaphilippe: "Van der Poel was gewoonweg beter, dus ik ben blij voor hem"

Julian Alaphilippe schreef de Strade Bianche in 2019 al eens op zijn naam, maar nu moest hij tevreden zijn met de tweede plek. "Uiteraard had ik liever gewonnen", zei de goedgemutste Fransman. "Maar uiteindelijk ben ik tevreden dat ik op het podium sta."

Op de eerste aanval van Van der Poel had de wereldkampioen nog een antwoord, maar in de straten van Siena moest de regenboogtrui het hoofd buigen.

"Het was een heel zware koers, zoals je je wel kan voorstellen", aldus Alaphilippe. "Mathieu was gewoonweg heel sterk, dus ik heb geen spijt. Ik ben niet ontgoocheld, want ik heb echt alles gegeven. In de laatste kilometers had ik al krampen."

"Mijn benen volstonden vandaag niet om te winnen. Ik ben niet ontgoocheld, ik ben blij voor Mathieu. Hij was gewoonweg beter, dus ik moet hem feliciteren."