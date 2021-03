Wout Wijsmans over Belgisch toptalent Liam Mc Cluskey: "Deed het heel goed"

"Mc Cluskey is een toptalent dat uit de topsportschool komt. Het is nu aan hem om die lijn door te trekken en dit te gebruiken als ervaring en referentie dat hij het kan."

Mc Cluskey blonk bovendien uit als spelverdeler, een sleutelpositie in het volleybal. "Net daarom is het zo moeilijk om op die leeftijd en op die positie voor de leeuwen gegooid te worden. Als spelverdeler heb je het spel voor een groot stuk in handen en moet je nadenken over wie wanneer de bal krijgt en hoe. Dat heeft hij echt heel goed gedaan."



Kan Mc Cluskey op termijn deze rol ook invullen bij de nationale ploeg? "Als je zo presteert bij Maaseik is het logisch dat je bij de brede kern van de nationele ploeg komt en dat je op termijn klaargestoomd wordt voor he team. Maar dat is een werk van jaren. Eerst moeten er nog stappen gezet worden", weet Wijsmans.



"Ik denk dat Stijn D'Hulst het nog wel een paar zal volhouden, maar intussen kan Mc Cluskey perfect leren en groeien onder de vleugels van Stijn. Dat kan voor hem een springplank zijn om het daarna over te nemen. De eerste stappen zijn in elk geval gezet en dat is belangrijk."