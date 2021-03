VIDEO: Zlatan Ibrahimovic zingt in Sanremo na dollemansrit op scooter

Het Festival van Sanremo maakte enkele weken geleden al bekend dat Zlatan Ibrahimovic zijn opwachting zou maken voor een optreden met Sinisa Mihajlovic.

Dat nieuwtje werd niet overal even enthousiast onthaald, want de 39-jarige Zweed koos voor een zijsprongetje terwijl hij met zijn team AC Milan eindelijk nog eens een gooi kan doen naar de titel in de Serie A.

Voor Ibrahimovic werd een hindernissenparcours uitgestippeld waarbij hij - dankzij onder meer enkele helikoptervluchten - niet al te veel trainingen en wedstrijden zou missen, maar een geluk bij een ongeluk: Ibrahimovic liep afgelopen weekend een blessure op en kon dus sowieso niet meespelen woensdagavond in Milan-Udinese.

Voor zijn zangstonde in Sanremo geraakte hij wel opgelapt, al verliep zijn trip van het trainingscentrum van Milan naar Sanremo gisterennamiddag en -avond niet van een leien dakje.

De organisatie zat een tijdlang met de handen in het haar, want Ibrahimovic liet wel erg lang op zich wachten. Maar toen de Zweed na veel vijven en zessen 's avonds laat toch op het podium verscheen, had hij een uitleg klaar die alleen uit de mond van Ibra kan komen.

"Ik zat 3 uur vast in de file", vertelde Ibrahimovic op het podium. "Ik kon het niet meer uithouden en vroeg aan mijn chauffeur om me te laten uitstappen."

"Ik heb een motorbestuurder tegengehouden en gelukkig was het een fan van Milan. Toen hij me naar Sanremo bracht, zei hij me op het einde dat hij voor het eerst op de autosnelweg had gereden. We hadden net 60 kilometer afgelegd."

Om zijn verhaal te staven, pakte Ibrahimovic uit met een filmpje van de scooterrit. Waarna hij samen met Bologna-trainer Sinisa Mihajlovic zijn keel openzette voor een duet, al zit er geen nominatie voor het songfestival in, de inzet van het beroemde festival in Sanremo.