Vandenbempt: "Weigeren beschikbare middelen te gebruiken is schuldig verzuim"

"Karma", noemde Peter Vandenbempt het gisteren live tijdens de match dat er uitgerekend in de match tussen Standard en Club uiteindelijk geen VAR was. Daar staat hij een dag later meer dan ooit achter.

Raad van Bestuur Pro League koos voor geen VAR

De beslissing om in de kwartfinales van de Beker geen VAR te gebruiken kwam er na overleg van de Raad van Bestuur van de Pro League. Daarin zitten Peter Croonen (Genk), Mehdi Bayat (Charleroi), Philippe Bormans (Union), Eddy Cordier (Zulte Waregem), Alexandre Grosjean (Standard), Sven Jaecques (Antwerp), Michel Louwagie (AA Gent), Karel Van Eetvelt (tot 1 april bij Anderlecht), Ronny Verhelst (KV Kortrijk) en Peter Willems (OHL) in. Vincent Mannaert van Club Brugge verliet vorige zomer de Raad van Bestuur omdat hij vond dat er niet professioneel werd gewerkt. "De Pro League zegt nu dat het makkelijk is om achteraf kritiek te geven, maar dat deed ik op voorhand al", begint Peter Vandenbempt. "Wie ze wel terecht uit de wind zetten is CEO Pierre François. Hij heeft het voorstel gedaan aan de Raad van Bestuur om de VAR te introduceren vanaf de kwartfinales én had er bijgezegd dat een VAR bij 1 match niet zou lukken (Eupen-Gent)." "Welke redenering de wijze mannen van de Raad van Bestuur er dan toe brengt om - hoewel alle middelen voor handen zijn en hun CEO op het belang heeft gewezen - te zeggen dat ze het dan ook in de drie andere matchen niet zouden gebruiken, is me een raadsel."

Verkeerde interpretatie van "iedereen gelijk voor de wet"

"Deze beslissing is onverdedigbaar. De twee ploegen (Gent en Eupen) die zonder VAR speelden, worden gelijk behandeld. De andere zes worden ook gelijk behandeld (met een eventuele VAR). Matchen met elkaar vergelijken houdt geen steek." "Op een minuut na was de Pro League er mee weggekomen. Het doelpunt van Standard was blijkbaar misschien ook buitenspel, maar ik weet natuurlijk niet of die lijn juist getrokken zou zijn." "Dat je weigert de beschikbare middelen in te zetten omwille van een drogreden - namelijk iedereen gelijk voor de wet - is schuldig verzuim, want de toepassing iedereen gelijk voor de wet wordt hier totaal verkeerd toegepast."



"De uitleg van de Raad van Bestuur is "iedereen moet dezelfde behandeling krijgen", maar op de ene match zijn er toch ook meer camera's dan op de andere. Dat is toch ook geen gelijke behandeling." "De Pro League heeft ook fijntjes laten weten dat ook in grote competities als de Europa League pas in een latere fase een VAR wordt gebruikt." "Ik vind het een flauw argument om naar een ander te verwijzen en bovendien is het belang in de groepsfase van de Europa League minder groot dan een knock-outfase die in 1 match wordt beslist. De Pro League heeft nog maar eens een slechte beurt gemaakt."



"Grove inschattingsfout om te zeggen dat resultaat mét VAR hetzelfde zou zijn"

"Zeggen dat het resultaat mét een VAR hetzelfde was geweest, is een grove inschattingsfout. Want mogelijk had de VAR geen duidelijk beeld van het handspel. Ik kon het tijdens de live uitzending niet zien. Het is mogelijk pas achteraf dat beelden worden vertraagd en uitvergroot." "Voor Nathan Verboomen ben ik blij dat zijn beslissing juist was, want als er iets duidelijk geworden is gisteren, dan is het dat de refs het ook niet meer gewoon zijn om zonder het vangnet van de VAR te fluiten."

"Het intrigeert me waarom Verboomen gisteren of vandaag niet mag uitleggen waarom hij het eerst goed zag, maar dan toch van idee veranderde. Voor de Belgische scheidsrechterij zou het goed zijn dat hij in een persbericht mag zeggen wat er gebeurd is. Hij is ook maar een mens onder grote druk."

"Ik kan enkel speculeren dat het was omdat hij twijfelde door de reactie van Simon Mignolet, die bekend staat als een rustige, intelligente profspeler. Want ik heb het eigenlijk zelden geweten dat een ref eerst een goal afkeurt en dan toch goedkeurt zonder extra informatie te krijgen."

Chef Pro League: "Iedereen met gelijke wapens"

In een interview met onze redactie bevestigt CEO van de Pro League Pierre François het verhaal over waarom gekozen werd niet met een VAR te werken. "De VAR en de bekercompetitie is een complex verhaal", vertelt Pierre François zelf. "Vorig seizoen hadden we een videoscheidsrechter voorzien voor de eindfase, maar uiteindelijk hebben we hem ook in de kwartfinales ingezet. Dat kon omdat er op alle wedstrijden een uitgebreid camerateam aanwezig was voor de televisie." "Dat plan hadden we ook dit seizoen. We hadden dat ook zo aan de scheidsrechtersafdeling meegedeeld. Jammer genoeg zijn niet alle kwartfinales dit seizoen rechtstreeks uitgezonden, noch door de Nederlandstalige, noch door de Franstalige media." "Ik heb de zaak meegedeeld, waarop het management en de Raad van Bestuur hebben beslist om geen enkele kwartfinale af te werken met een videoscheidsrechter. Zo streed iedereen met gelijke wapens." "4 clubs uit de kwartfinales hebben een vertenwoordiger in onze beheerraad, de andere clubs zijn op de hoogte gebracht", geeft François nog mee.

Volgend seizoen zullen we meer dan waarschijnlijk een andere beslissing nemen. Pierre François - CEO Pro league

"Volgend seizoen hoogstwaarschijnlijk weer VAR in kwartfinales"