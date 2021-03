Van den Bergh, met herstellende knie, vliegt er meteen uit op UK Open

Voor Raymond van Barneveld, de dartslegende die dit jaar terugkeerde in de PDC, werd de eerste major sinds zijn comeback geen succes. De Nederlander, die zich moest opwerken vanuit de kwalificaties, ging er meteen uit tegen de Schot Alan Soutar.

Meer succes was er voor Lisa Ashton. De viervoudige wereldkampioene bij de vrouwen in BDO won als eerste vrouw in 16 jaar tijd een wedstrijd op de UK Open. In 2005 deed Deta Hedman het haar al eens voor.