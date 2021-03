Roberto Martinez schrapt Pascal Struijk (voorlopig?): "Hart lijkt bij Nederland te liggen"

Bondscoach Roberto Martinez is achter de schermen bezig met het versterken van (de defensie van) de nationale ploeg. Een tijdje geleden raakte bekend dat de Spaanse T1 van de Rode Duivels gecharmeerd is door Leeds-verdediger Pascal Struijk.



De Nederlander, geboren in Antwerpen, zou in aanmerking kunnen komen voor een selectie bij de Duivels, maar de linksvoetige verdediger zal voor de eerstvolgende matchen geen oproepingsbrief krijgen.

"Het lijkt erop dat zijn hart bij Nederland ligt", zegt Martinez bij La Dernière Heure over het eerste naturalisatiedossier. "Dat moeten we respecteren, ook al is zijn profiel interessant."

"Ik wil geen oorlog ontketenen tussen verschillende federaties. Hij zal dus niet in mijn selectie zitten. Maar dat betekent niet dat het dossier volledig gesloten is."

Intussen snuffelt Martinez ook aan Adrien Truffert, een 19-jarige linksvoetige verdediger van Rennes. Truffert heeft de Franse nationaliteit, maar is geboren in Luik. Ook hij staat op de radar van de bondscoach.

"Ja, ik heb met hem gesproken, maar nog niet op een concrete manier. Het ging meer over het inwinnen van informatie", zegt Martinez over de Franse jeugdinternational.

"Het was slechts een eerste stap. Of hij wel in de selectie zal zitten voor de interlands van eind deze maand? Ik denk dat dat te vroeg zal zijn."