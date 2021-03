Reconstructie in video: Mignolet raakt de bal en Vormer en Lang kunnen het niet geloven

De emoties liepen hoog op gisteren op Sclessin. Vandaag draait de discussie rond de vraag waarom er geen VAR was, want de beelden tonen dat Simon Mignolet de bal wel degelijk lichtjes raakte en scheidsrechter Nathan Verboomen dus de juiste beslising nam. Bekijk de cruciale beelden.

Vertraagde beelden van de fase: "Ik raak de bal blijkbaar lichtjes"

Op dit vertraagde beeld raakt doelman Simon Mignolet de bal lichtjes. Dat gaf hij ondertussen zelf ook toe, maar het is zeer geloofwaardig dat hij dat niet gevoeld heeft. "Ik raak blijkbaar licht de bal met mijn hand. Met eer en geweten weet ik niet dat dit gebeurd is. Daar blijf ik bij. Dat zal ook moeilijk geweest zijn om dat te zien", zegt Mignolet op de website van Club Brugge.

Wat zeggen spelers tegen elkaar: "Hoe kan je nu hands geven scheids?"

Op de beelden zonder het voetbalcommentaar van Peter Vandenbempt is ook een deel van de conversaties en het tumult te horen. De microfoons hebben niet geregistreerd wat ref Verboomen en zijn lijnrechter tegen elkaar zeggen. We horen wel onder meer Mignolet zijn (oprechte) onschuld uitschreeuwen. En verontwaardiging bij Ruud Vormer en Noa Lang. Ook op de bank van Club Brugge begrijpen ze er niets van, maar coach Philippe Clement had meteen na de fase wellicht niet het beeld van hierboven. Op de herhalingen die meteen na de fase op televisie werden getoond was het handspel niet of nauwelijks te zien.

Letterlijke weergave van wat er gezegd werd:

Mignolet: "Ik raak de bal niet. Ik zweer het."

Vormer: "Hoe kan je nu hands geven, scheids?"

Daarna volgt gejuich van de kant van Club Brugge omdat scheidsrechter Verboomen de afgekeurde goal alsnog laat tellen. Maar hij gaat toch opnieuw overleggen met zijn lijnrechter. Nu zijn het de spelers van Standard die boos zijn en even later ontstaat ook tumult langs de zijlijn.

Vormer: "Shut up Raskin, you are 16 years man."

Leye: "Iedereen achteruit."

Mignolet: "Concentreren, opnieuw concentreren!" Clement: "De beelden zijn duidelijk. Geen hands. Geen hands."

Asselman: "Het is duidelijk hands."

Lang tegen Verboomen: "Ga kijken dan." (Verboomen lijkt aan te geven dat hij dat niet mag volgens de regels.)

Ook in 2018 veel commotie over wel of niet handspel tussen Standard en Club