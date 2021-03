Platini blijft achter zijn keuze staan voor het WK in Qatar en EK in Europa

Een WK in Qatar organiseren was geen evidente keuze, toch stemde Platini voor. Die keuze blijft hem achtervolgen en is nog steeds het onderwerp van controverse.

Clubs zijn kwaad over de timing van het WK in Qatar. Het WK wordt door de hitte niet in de zomer, maar in de winter gespeeld. Pal in het midden van de reguliere competities.



Ook verschillende mensenrechtenorganisaties hebben al van zich laten horen. Ze klagen over de werkomstandigheden in Qatar. De bouw van de stadions kostte al het leven aan enkele arbeiders.

Toch blijft Michel Platini overtuigd van zijn keuze: "Het is belangrijk voor de ontwikkeling van het wereldvoetbal. De Arabische landen hebben al tien keer een kandidatuur gesteld."